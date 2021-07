Genoa, Onofri: “Guai a noi se si dovesse cedere Shomurodov”

Parla l'ex capitano del Genoa: "A Neustift ho visto allenamenti importanti, Sturaro mi ha dato l'impressione di essersi buttato alle spalle i problemi del passato"

Le parole di Onofri: "Controcorrente rispetto all'opinione giustificata dei tifosi che vedono una squadra da rifare, io ho visto allenamenti importanti fatti bene, recuperi importanti come Sturaro che mi ha dato l'impressione di essersi buttato alle spalle i problemi del passato - ha sottolineato l'ex capitano -. Mi ha fatto piacere vedere una squadra che si allenava con notevole intensità. È una squadra che ha perso giocatori importanti e che non ne ha messo quasi nessuno di nuovo. Ho visto Shomurodov ancora cresciuto come personalità, sembra che ci siano richieste importanti. Io sono convintissimo che Preziosi capisce di calcio. Io non so chi arriverà ma dar via Shomurodov anche se ti danno del grano importante sarebbe una cosa sbagliata".