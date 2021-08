Genoa, biennale per Ballardini ma mal di pancia tifosi: “Siamo studi davvero, disertiamo Marassi”

Shomurodov alla Roma ha riaperto ferite e contestazioni

I tifosi del Genoa sono stati in Austria, a Neustift, durante il ritiro della squadra. Hanno regalato beni di prima necessità ai tedeschi alluvionati di Magonza. Esultano come altri tifosi per la riapertura al 50% degli stadi sancita dal Governo. Ma, il 13 agosto, potrebbero disertare in massa l’esordio del Genoa in casa per il match di Coppa Italia con il Perugia o con il Sud Tirol.