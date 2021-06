Genoa, dallo sbarco nella città di Luigi Tenco al ritiro di Neustift: il momento di Yayah Kallon!

Non solo mercato ma anche vivaio: i due canali di mister Ballardini per il nuovo Genoa

Non solo mercato da Champions League. Il Genoa ha iniziato l'estate dialogando con le squadre italiane che si sono qualificate nel massimo torneo continentale nelle ultime due giornate di campionato, Milan e Atalanta, ma per costruire la squadra Ballardini non guarda solo agli atalantini come Lammers o ai rossoneri come Conti e Caldara.