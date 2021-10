Genoa, “Grazie a Dio tutto bene”: il sorriso di Agudelo subito dopo l’operazione

Il colombiano, di proprietà del Genoa ma in prestito con diritto di riscatto allo Spezia, rassicura sui social

Il centrocampista colombiano classe 1998, di proprietà del Genoa ma in prestito con diritto di riscatto allo Spezia, come conferma Buoncalcioatutti.it, ha ringraziato sui social per il sostegno ricevuto: “La vita é come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo – ha scritto Agudelo –. Con questa frase in testa voglio affrontare il primo infortunio, serio, della mi carriera calcistica. Grazie a Dio l’operazione é andata bene. Ci tengo a ringraziare l’ospedale San Martino Di Genova, il Prof.Santolini e Prof.Salini così come tutti i componenti di Genoa e Spezia per competenza e professionalità”.