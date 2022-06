Genoa, i figli di Criscito vincono il torneo in Germania e cantano “Gente di mare”…

Il Genoa Under 10, squadra in cui giocano anche i due figli di Mimmo Criscito, Alessandro e Alfredo, hanno ben figurato nel torneo PTSports Internaional a Verl, in Germania. Si tratta di un torneo molto prestigioso, come conferma la presenza non solo del Bayern Monaco, ma anche di Arjen Robben (allenatore del Groningen U10) e di Daniel Van Buyten(osservatore giovanile per la nazionale tedesca).