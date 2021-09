Genoa, i tifosi: Lenz Balan ci segue su Instagram, la svolta è vicina?

Futuro rossoblù: entro il 22 settembre dovrebbero arrivare una prima somma di denaro, forse 20 milioni, ad anticipo dell’acquisto del Genoa per circa 150 milioni dei quali 75 sarebbero di debito.

Lenz Balan è entrato a far parte di 777 Partners nel 2018, come ha scoperto da parte sua Primocanale sport. Prima ha fondato Balan Capital e ora è attratto dal Genoa. I tifosi hanno subito invitato i genoani a mettere like e a sottolineare il gradimento della piazza per l’eventuale chiusura a fine ottobre della trattativa che è entrata in una fase caldissima.