Genoa, il Ballardream come l’Arsenal: 0 gol subiti nelle ultime 4 partite e Strootman…

Davide Ballardini, da allenatore del Genoa, ha 85 panchine in Serie A all’attivo. Il tecnico ravennate è vicinissimo alla media di due gare con punti conquistati ogni tre (65,8)

Il Genoa ha vinto a Crotone, allungando a 4 partite la propria striscia di imbattibilità e a tre quella di porta inviolata. Non solo, le statistiche parlano di 10 punti su 12 disponibili conquistati, come non accadeva dal 2014. Sempre il Genoa è l’unica squadra nei cinque maggiori campionati europei, assieme ai londinesi dell’Arsenal, a non aver preso gol nelle ultime 4 partite. Inoltre, come certificano i dati Opta questa mattina raccolti da Buoncalcioatutti.it, a partire dall’avvio di Ballardini al Genoa (21 dicembre) il Genoa ha inanellato una serie di statistiche in netta ripresa: è la squadra con meno gol subiti e più clean sheet, ma anche quella con la migliore percentuale di tiri in porta (60%). È poi seconda per media realizzativa (16%) e quinta per media punti (2 a partita).