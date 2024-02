Genoa, il derby delle figurine alla Coop: quelle sampdoriane ancora tutte sul banco…

Figurine di Genoa e Samp con relativi album dedicati in vendita: quelle rossoblù via come il pane, le altre...

In occasione dell'uscita dell'album delle figurine dedicato interamente alla Sampdoria, in collaborazione con Coop Liguria, alcuni giocatori blucerchiati come Gerard Yepes, Facundo Gonzalez, Fabio Borini e Nicola Ravaglia hanno incontrato i tifosi all'ex mercato di Corso Sardegna per firmare autografi e scattare selfie.