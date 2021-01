Genoa, il ds Marroccu: “L’idea Strootman è nata prendendo un caffè con il presidente Preziosi”

Il ds rossoblu ha fatto visita alla Primavera alla vigilia della gara con la Fiorentina. "Non abbiamo alcuna intenzione di cedere i capisaldi della squadra"

Redazione DDD

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu questa mattina ha assistito alla rifinitura della Primavera di mister Chiappino in vista della partita contro la Fiorentina in programma domani pomeriggio al Begato 9 Stadium. Ai microfoni di Buoncalcioatutti.it, ha dichiarato in tema di Prima squadra: “Siamo sulla strada giusta, ma va anche detto che la strada è molto lunga. È molto lunga e non bisogna abbassare la guardia. Di sicuro la scelta di Ballardini è stata ragionata ed è stata quella giusta, perché Ballardini rappresenta un pezzo di storia del Genoa e per lui l’ambientamento è stato molto facile. Abbiamo fatto solo cose normali, abbiamo dato un po’ di ordine e un po’ di senso a una rosa molto numerosa con scelte chiare che dovranno ancora essere definite nella loro totalità, perché la rosa continua ad essere molto abbondante. Partenze di Behrami, Lerager, Biraschi? No, mi sento di dire che non sarà un tema per il quale i tifosi si debbano preoccupare. La squadra è abbondante e va rivista nei numeri, ma la forza e la qualità della squadra non verranno intaccate. Anche perché la classifica dice che dobbiamo fare ancora tanta strada”.

Se entra Lammers, entra Scamacca? “Diciamo che sono segreti di mercato che magari poi rimarranno solo segreti. Io continuo a dire che i nostri attaccanti sono i 5 che oggi vestono la maglia del Genoa. Se i nostri 5 attaccanti a febbraio rimarranno gli stessi lo considero un rimanere forti. L’idea Strootman, come tutte le idee, nasce da chiacchierate con il presidente dalle quali poi escono le intuizioni. L’idea Strootman è nata bevendo un caffé col presidente. Abbiamo fatto un’operazione in 5 giorni nonostante attacchi frontali di altri club. Bisogna riconoscere che la serietà e la professionalità del giocatore sono state vitali per portare a termine l’operazione. A livello personale l’operazione Strootman, insieme a quella per Nainggolan, è quella che personalmente mi ha dato più gratificazione. Nel Cagliari di oggi ci sono ancora 5 o 6 giocatori che facevano parte del “mio” Cagliari. Nainggolan fu l’acquisto che in un certo senso mi ha sdoganato nel calcio italiano”.

Si continua a parlare di acquisti. Da Sokratis a Lemina: “Come già detto nei giorni scorsi, per me il mercato in entrata può definirsi chiuso. Chiaramente, se dovessero esserci delle uscite pesanti andranno poi rimpiazzate, ma non c’è niente in pentola e non abbiamo alcuna intenzione di cedere i capisaldi della squadra. In questo mi sento di tranquillizzare i tifosi. Noi dobbiamo puntare a salvare il Genoa e non a salvare il mercato. Il Genoa nel calcio italiano ha ottimi rapporti con tutti e 19 i club e tra questi c’è anche la Sampdoria. Ma credo che non ci sarà nessuna operazione con la Sampdoria. Sturaro è un figlio del settore giovanile, un grande professionista e un calciatore a cui mi sento anche affettivamente legato, ma nel calcio bisogna fare le scelte giuste. La scelta giusta era quella di dargli l’opportunità di ritrovarsi e sono profondamente convinto che le strade di Stefano e quelle del Genoa s’incroceranno nuovamente in un momento in cui potrà dare il contributo importantissimo che lui ha sempre dato al Genoa”.