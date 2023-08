Genoa, Mimmo Francioso non dimentica: “Ho vinto 4 derby e ho fatto gol all’incrocio”

88 gol e 132 presenze con la maglia del Genoa dal 1998 al 2002. Questi sono i numeri di Cosimo “Mimmo” Francioso. Il bomber, oggi vice allenatore della Primavera del Sassuolo, ha il Genoa sempre nel cuore: "La piazza mi ha conosciuto per chi sono veramente e per questo ancora oggi mi apprezza. Mi è sempre piaciuto allenarmi, sudare la maglia e godermi la famiglia nel tempo libero e questo i genoani lo sanno bene.

Era il 2001, una punizione all’incrocio: " Si, feci un bel gol. Io non tiravo in genere le punizioni ma, se sentivo che “la zolla” era quella buona ci provavo e spesso andavo anche a bersaglio. Quel derby ricordo non eravamo favoriti, la partita era equilibrata. Nel secondo tempo mi guadagnai la punizione dal limite. Ricordo che sul pallone c ‘era Stroppa che, in genere, tirava le punizioni dal limite. Invece la volli tirare io e la misi all’incrocio. La cosa che mi piacque di più fu che la squadra accettò che io tirassi la punizione. Fu un’ ammissione di autorevolezza molto importante, molto più del gol stesso".