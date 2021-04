Genoa, Pandev grande assente a Roma: ma servono le conferme di Zappacosta e Strootman

Assenti per squalifica domenica l'ex genoano Acerbi e l'ex laziale Pandev, per il "romanista" Scamacca la Lazio è un avversario serio, ma per il futuro si impongono le conferme dei due giocatori che hanno cambiato il volto del Genoa...

Redazione DDD

Sarà assente un ex difensore rossoblù, così come non ci sarà un ex attaccante biancoceleste nel lunch match dell’Olimpico. Il Giudice Sportivo ha infatti confermato una giornata di squalifica per il genoano Goran Pandev e per il laziale Francesco Acerbi. Per Lazio-Genoa di domenica rimangono in diffida Ghiglione e Zajc, mentre Simone Inzaghi avrà in diffida Caicedo, Fares, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Parolo e Pereira. A Roma contro la Lazio, per l'ex giallorosso Scamacca sarà derby...

(Photo by Getty Images)

Intanto nella Genova rossoblù si riflette sul fatto che, oltre a Ballardini, i due volti che hanno cambiato la storia del Genoa sono quelli di Zappacosta e Strootman. Il terzino d’attacco ex Chelsea ha garantito 19 presenze, due gol e tanti assist. Il centrocampista ex Roma fin qui ha fatto la differenza con 15 presenze. Non ha ancora trovato la via della rete ed è l’unico neo perché qualche gol lo ha sempre siglato. I primi nomi del mercato genoano prossimo venturo? Oltre all'idea Buffon, il nigeriano Simy e il possibile grande ritorno Juraj Kucka.