Genoa, riecco i tifosi: i figli dello “Zena” tornano a Marassi…

Si torna alla normalità, anche in Curva...

Dopo il comunicato della tifoseria organizzata di qualche settimana fa, anche i Figgi dö Zena annunciano via social il ritorno allo Stadio Ferraris in occasione di Genoa-Sassuolo.

Questo il testo del comunicato del gruppo ultrà genoano: “Dopo l’approvazione dell’atteso “decreto capienze” che dall’11 ottobre porta al 75% la capienza del pubblico negli stadi, che rappresenta, in pratica, il ritorno alla normalità. Dopo una lunga serie di riunioni interne, riteniamo accettabile la nuova soglia emanata per un nostro ritorno al secondo piano della Gradinata Nord da domenica in occasione di Genoa-Sassuolo. Siamo felici di ritornare a sostenere il Genoa dal vivo in casa e in trasferta, torniamo a tifare, a perdere la voce per sostenere il Grifone, a colorare la nostra casa. Innalzando i nostri color!“.