Genoa, Rovella non dimentica: l’Alcione chiama e lui risponde presente…

Reduce dalla fase finale degli Europei con la maglia dell’Italia Under 21, Rovella non ha voluto mancare ad una serata importante della storica società milanese che lo ha lanciato, l'Alcione.

"Noi giochiamo nella squadra dove ha giocato Nicolò", così i ragazzi dell'Alcione Milano si identificano in Nicolò Rovella, consacratosi nel Genoa in Serie A. Prima della gara di Eccellenza vinta 3-1 dall'Alcione contro il Sant'Angelo Lodigiano, Rovella è stato applaudito dagli sportivi presenti al campo di gara.

I suoi dirigenti di un tempo hanno detto di lui: "E' un giocatore di Serie A ma non abbiamo dovuto chiedergli nulla, è stato lui a chiedere di acquistare i biglietti per essere qui stasera. Abbiamo preparato per lui la maglia numero 6 che aveva qui con noi e ci ha fatto molto piacere l'atteggiamento con cui ha voluto essere presente, nonostante fosse minorenne quando è andato via dall'Alcione".