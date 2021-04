Genoa, Samp e Spezia: il costo dei tamponi vola oltre il milione e mezzo di euro…!

L’emergenza legata al Covid, scoppiata ormai più di un anno fa, ha costretto le squadre di Serie A a inserire delle spese importanti all’interno dei bilanci, investendo in tamponi e modificando radicalmente il modo di vivere del gruppo...

Il focolaio di un anno fa alla Sampdoria, quello di settembre al Genoa, qualche caso a Spezia. Anche i club liguri, come le altre società, hanno dovuto confrontarsi con diverse misure preventive, come i tamponi. Naturalmente con i relativi costi. Dalla ripresa delle attività nel maggio scorso la Sampdoria ha effettuato circa 7.000 tamponi, 6.000 dei quali in questa stagione tra molecolari (il 65%) e rapidi (35%). Per una cifra che si avvicina ai 500.000 euro, secondo la stima di ClubDoria46.it.. Stessa cifra spesa dallo Spezia, mentre il Genoa è a quota 580.000.