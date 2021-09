Genoa, solo 2 giocatori dal vivaio: lista di 23 giocatori e maglia numero 9 a Caicedo

Sono stati resi noti i numeri di maglia degli ultimi arrivati in casa Genoa: Felipe Caicedo indosserà il 9, Mohamed Fares il 93, Abdoulaye Touré il 94 mentre Nikola Maksimovic ha scelto la numero 52.

Il Genoa ha presentato la lista dei giocatori che potranno prendere parte alle gare ufficiali del campionato di Serie A, una lista di 23 giocatori in cui non figurano né Galdames né Radovanovic. Questo accade per via della presenza di due soli giocatori cresciuti nel vivaio (Ghiglione e Sturaro) che riduce di due slot lo spazio all’interno della lista. Per quanto concerne la questione extracomunitari, all’uscita di Cristian Zapata (scadenza del contratto a giugno 2021) si è aggiunta quella di Shomurodov, ceduto alla Roma. Ad oggi gli extracomunitari del Genoa sono le new entry Vasquez e Galdames (fuori lista) che si sommano a Radovanovic (escluso dalla lista), Maksimovic ed Hernani. Fra i numeri di maglia Caicedo, nella foto del profilo ufficiale Twitter del Genoa, avrà la numero 9.