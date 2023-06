Genoa, striscione tifosi sulla Samp: “Ultimi in A e non solo…”

I genoani immaginano una Samp penalizzata di 2 o di 4 punti in B e già infieriscono in città a suon di striscioni...

Il Derby della Lanterna non accenna a placarsi neanche a campionato terminato. I tifosi del Genoa hanno fatto trovare ai sostenitori doriani una sorpresa poco gradita. In città, infatti, è comparso uno striscione. "New Guinness World Record ultimi in A e B contemporaneamente".