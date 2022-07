Il derby di Boccadasse: la manina (blucerchiata?) ha tolto la bandiera del Genoa dallo storico scoglio…

Lo scoglio tutto genovese di Boccadasse continua ad essere controverso. In passato la storica bandiera genoana sullo scoglio di uno dei simboli della Lanterna era stato sostituito dai colori blucerchiati. Poi, tornata la bandiera rossoblù, Boccadasse era diventato anche un tatuaggio in omaggio al Grifone.

Ma, nell'estate del Genoa in B e della Samp in A, c'è chi ha colto la palla al balzo per togliere la bandiera del Genoa dal "suo posto". Ma i tifosi del Vecchio Balordo non demordono e sui social si fanno sentire: "Presto tornerà a sventolare la nostra bandiera a Boccadasse!". Un presidio storico da non perdere...