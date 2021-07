Genoa Under 18, Gennaro Ruotolo si tatua addosso lo Scudetto

Gennaro Ruotolo e il 28 giugno 2021, una data che non dimenticherà mai...

Gennaro Ruotolo non si ferma allo status di eroe di Anfield con il Genoa di Bagnoli nel 1991. Il cursore con il Grifone nel cuore ha vinto lo Scudetto Under 18 con i ragazzi del Genoa e ha deciso di farsi tatuare la data della vittoria, quella del 28 giugno 2021 con il tricolore e la scritta "Campioni d’Italia".

Una giornata che resterà indelebile per il tecnico dell’Under 18 e per il Genoa che ha battuto in finalissima la Roma. Ruotolo ha mostrato tutto sul suo profilo Instagram.