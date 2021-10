Genoa, Vasquez: “L’Italia è complicata, sono in ansia, ma mi sto inserendo”

Il giovane difensore messicano e il suo delicato periodo di adattamento, nel Genoa e nella nostra Serie A...

Johan Vasquez, 22enne difensore, nazionale messicano in prestito dai Pumas UNAM di Città del Messico, ha parlato, in un’intervista rilasciata all’emittente messicana Azteca Deportes, dei suoi primi mesi trascorsi con la maglia del Genoa. “Si, mi sono sentito un po’ a disagio. Avrei voluto giocare e per il poco che ho potuto parlare con l’allenatore, perché la lingua è una questione delicata, sia capirla sia riuscire a spiegarsi, bisogna avere pazienza e che io non mi preoccupi così tanto. Sono consapevole di essere ancora giovane, sono molto in ansia ma devo capire che mi sto avvicinando e che è un processo di adattamento che può essere lungo. Ho parlato un po’ con il Ct messicano Martino sul tema Italia e di come mi sono sentito. Se fosse stato per altre cose non mi avrebbe convocato, ma credo che ci sia fiducia. Sia che tocchi a me giocare oppure no, io andrò avanti con la stessa mentalità. Il prossimo obiettivo ora è la partita contro l’Honduras e bisogna fare tre punti, perché non possiamo più perdere punti in casa”.