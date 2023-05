Genoa vittorioso a Vicenza: l’anno prossimo il derby Primavera con la Samp

Doppia promozione in casa Genoa in un sabato 6 maggio da incorniciare. Non solo la Prima squadra...

Il Genoa ha vinto a Vicenza 3-1 e giocherà in Primavera 1 la prossima stagione. Promozione per i Grifoncini, come per la Lazio. Ma se a Roma il derby si giocherà anche in Serie A, a Genova nella prossima stagione invece il derby si giocherà probabilmente solo in Primavera...

Il dopo Gila...

Alessandro Agostini, tecnico rossoblù, affida ai suoi social qualche breve commento: "Dopo il buio torna sempre il sereno, grazie per aver creduto in me. Grazie a tutti coloro che mi hanno puntato il dito addosso, mi hanno reso più forte e fatto conoscere persone più competenti di loro".

Agostini è subentrato a mister Gilardino e in sedici giornate di campionato ha ottenuto 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, oltre ad aver portato i Grifoncini fino in semifinale di Coppa Italia.