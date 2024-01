Genova, derby del Tigullio al Ferraris: i tifosi sestresi andranno in curva Nord

Sestri Levante-Entella, il derby del Tigullio si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Mancava solo l'ufficialità, ma è arrivato l'ultimo via libera da parte della Prefettura.

La Lega Pro, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che la partita Sestri Levante-Entella, valevole per la terza giornata di ritorno del campionato Serie C NOW, si disputerà domenica 21 gennaio allo stadio “Luigi Ferraris“ di Genova con fischio d’inizio alle ore 16.15.