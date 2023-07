Genova, derby di mercato per Rafia: in vantaggio il Grifone…

A Genova i derby di mercato estivi non mancano mai...anche se le due squadre non sono nella stessa categoria...

C'è la fila per aggiudicarsi le prestazioni di Hamza Rafia, forte fantasista tunisino in uscita dal Pescara. Il Genoa resta in pole per il suo cartellino, ma al momento l'offerta dei liguri (2 milioni di parte fissa e 800mila euro di bonus) non soddisfa la richiesta degli abruzzesi.