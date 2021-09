Genova, piazza delle Erbe rossoblù: il derby dei murales fa danni per migliaia di euro

Da mesi le due tifoserie genovesi si inseguono per la città per dipingere o coprire coi colori della squadra del cuore quanto è stato dipinto dai “cugini”. I danni ammontano a decine di migliaia di euro.

Redazione DDD

Un altro colpo dai tifosi del Genoa è arrivato in questi giorni nel centro storico, con gli abitanti di piazza delle Erbe che al risveglio hanno notato le scale completamente dipinte di rosso e blu. Ma gli ultrà del Genoa non hanno forse notato le telecamere di videosorveglianza puntate proprio su quelle scalette. Le immagini non avranno tardato molto ad arrivare nelle mani delle forze dell'ordine.

Insomma, da tempo a Genova è in corso una vera e propria sfida tra le tifoserie di Genoa e Sampdoria a colpi di pennello e vernice. Gli ultrà delle due genovesi stanno infatti segnando i quartieri della città con i colori della propria squadra, come conferma la foto di Genovaquotidiana.com scattata in piazza delle Erbe. Si tratta di episodi che spesso sono terminati con denunce e che la Digos monitora con crescente attenzione.

Non solo Piazza delle Erbe rossoblù: la settimana prima i botteghini dello stadio hanno ricevuto il marchio blucerchiato, come il muraglione lungo il torrente Chiaravagna in estate e in primavera i portici a Sampierdarena. Torre Gropallo e il molo di Nervi, hanno avuto, invece, il marchio rossoblù. Questi episodi vanno avanti da un anno e mezzo, da quando la pandemia ha impedito il ritorno negli stadi.