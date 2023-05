Genova Quinto, il derby del buon senso: imbrattamento Vialli, genoani “disgustati”

Lo hanno scritto i Figgi dö Zena in un comunicato ufficiale: "La rivalità cittadina è giusto che esista, ma non deve trascendere in comportamenti schifosi come questo, fatta probabilmente da personaggi che non conoscono l’ambiente del tifo organizzato e che “pensano” di essere dei fieri per aver sporcato il murales di un giocatore iconico della squadra rivale, invece hanno fatto solo la figura dei coglioni”.