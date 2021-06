Grazie Genova e grazie Macedonia: Pandev rispolvera la storica foto del 2015…

Pandev sui social ringrazia Genova: sotto la Lanterna era iniziata l'avventura europea della Macedonia del Nord

I suoi compagni di squadra come Mimmo Criscito lo applaudono, ma c'è anche chi come Mattia Bani lo definisce semplicemente con una parola: fenomeno. Goran Pandev ha annunciato la decisione di lasciare la nazionale macedone al termine del campionato Europeo. L'avventura della Macedonia del Nord verso l'Europeo era iniziata proprio a Genova, nel 2015, con una visita del commissario tecnico Igor Angelovski sotto la Lanterna.

In questo momento particolare del suo fine carriera, Pandev, a missione compiuta, ha rispolverato sui propri social proprio quella foto con il Ct macedone: “20-10-2015: la prima volta che ci siamo incontrati nei tuoi occhi ho visto energia, sicurezza e tanta voglia di riportare in vita la Nazionale – ha scritto Pandev -. Ricordo le tue parole, quando mi ha detto che avresti fatto della Nazionale una grande famiglia e che ce l’avremmo messa tutta per qualificarci agli Europei. In tutti questi anni non è stato facile, ci sono stati molti ostacoli ma ti sei preso cura con orgoglio della nostra famiglia. Voglio dirti che rimarrai per sempre nel mio cuore”.