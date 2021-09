Grigi, Cambiaso non dimentica: al Museo la maglia dell’esordio in A con il Genoa

Andrea Cambiaso e il cordone ombelicale con i grigi dell'Alessandria...

Andrea Cambiaso, rivelazione di questo inizio di campionato del Genoa, ha voluto omaggiare la raccolta di cimeli dell’Alessandria con la maglia del suo esordio in rossoblu. Cambiaso è l’ultimo ex giocatore dell’Alessandria ad aver esordito in Serie A in ordine di tempo e non ha dimenticato la sua esperienza piemontese nella stagione 2019/2020.

Per questo proprio la maglia indossata a San Siro, in Inter-Genoa, è stata donata al Museo Grigio dell’Alessandria, come conferma buoncalcioatutti.it. Ad annunciarlo via Instagram lo stesso museo: “Volevo ringraziare pubblicamente Andrea per aver donato a Museo Grigio la sua maglia grigia del Genoa indossata nell’esordio in A – ha spiegato Ciro Cassaneti, responsabile memorabilia per Museo Grigio –. Cambiaso ha giocato ad Alessandria e il destino ha voluto che esordisse nella massima serie con una maglia proprio color grigio come la nostra“.