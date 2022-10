Halloween genoana: il Grifone e la pietra magica…

Genoa capolista in B insieme al Frosinone: cordone ombelicale con i tifosi sempre più forte ed ecco le nuove iniziative.

Si chiama “Il Grifone e la Pietra Magica” l’avventura a cui potranno prendere parte domenica 30 ottobre, dalle ore 15 alle ore 17, i ragazzi della fascia 5-12 anni per i quali il Museo del Genoa di Palazzina San Giobatta (Via Porto Antico 4) aprirà i propri battenti.

Come comunica il Museo del Genoa e come conferma Buoncalcioatutti.it, per partecipare all’evento il costo è di 4 euro ed è richiesta la prenotazione obbligatoria contattando il numero 3755331428 oppure scrivendo alla mail didattica@fondazionegenoa.com.