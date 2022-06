I genoani non mollano: la scalinata di San Teodoro ridipinta di rosso e blu

Nonostante la retrocessione...

La scalinata di Via Bologna, dopo quindici anni, è stata dunque ridipinta ed è tornata di colore rossoblu con un Grifone al centro, come conferma Buoncalcioatutti.it. Lo scatto sta già facendo il giro dei social. Si tratta del secondo episodio di rilievo nel giro di una settimana per i quartieri di San Teodoro e del limitrofo Lagaccio, storicamente rossoblu, dove lo scorso venerdì aveva fatto tappa al Genoa Club Lagaccio, anche il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, per motivi di campagna elettorale.