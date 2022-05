I sampdoriani “restituiscono” ai genoani il funerale di 11 anni fa: festa fino a notte fonda…

Dopo la festa per la vittoria sulla Fiorentina, i tifosi blucerchiati sono partiti dallo stadio per celebrare il “funerale” del Genoa, retrocesso matematicamente in Serie B dopo 15 anni.

Redazione DDD

Nel 2011 era retrocessa la Sampdoria e il funerale lo avevano fatto i genoani. Chi la fa l'aspetti... Per questo migliaia di tifosi blucerchiati hanno attraversato tutta la città, accompagnati da caroselli di auto per salutare l'addio del Grifone alla massima serie. All’altezza di Brignole sono stati esplosi fuochi di artificio.

I tifosi, guidati da un "papa" con tanto di "cardinali", "frati" e "preti" nel ruolo di concelebranti, si sono muniti di croci, bare e cartonati con una grossa B dipinta di rossoblù per "piangere" la dipartita calcistica del Genoa, come conferma Primocanale.it. Nel sottopasso della ferrovia, i fumogeni hanno creato una sorta di nebbia. Poi i fuochi d'artificio tra via Cadorna e via XX settembre, dove già si era formato un altro corteo. Insieme hanno percorso l'ultima traversata fino a Piazza De Ferrari, dove è iniziata la festa blucerchiata fino a notte fonda.