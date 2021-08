Il derby contro il Genoa è a dicembre, ma i tifosi Samp alla squadra: “Pensateci fin d’ora…”

Sampdoria-Milan ma non solo: tifosi a Bogliasco per caricare la squadra

I tifosi della Sampdoria sono saliti a Bogliasco per caricare la squadra in vista del match contro il Milan, ma non solo...I tifosi si sono dati appuntamento davanti al cancello del Mugnaini di Bogliasco per far sentire il loro appoggio a mister Roberto D'Aversa e ai calciatori. Tutti al centro sportivo doriano prima di disertare lo stadio, la gradinata e continuare a reclamare l’apertura totale del Ferraris (lo slogan “O tutti, o nessuno”). Presenti a Bogliasco circa 600 tifosi blucerchiati.