Il derby dei funerali, pan per focaccia: i genoani ci stanno pensando…

A Genova si sono succeduti funerali dei tifosi blucerchiati al Genoa e si è dato vita ad ogni tipo di celebrazione di Audero, in segno di sfottò per il rigore della svolta.

Ma un anno dopo attenzione, le parti si sono capovolte. Il Genoa è vicinissimo al ritorno in A, con i suoi 7 punti di vantaggio sulla terza in classifica Sudtirol a 7 giornate dalla fine e la Samp a meno 9 punti dalla quartultima Spezia in A a 11 giornate dal termine. In caso di promozione genoana e di retrocessione blucerchiata, c'è già chi pensa ai nuovi funerali. Al contrario però...