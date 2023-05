Il derby della croce, davanti a casa sua: i genoani raggiungono il blucerchiato a Bressanone…

Un anno fa la battuta sul Genoa che avrebbe giocato a Bolzano la facevano tutti i sampdoriani...Un anno dopo i genoani sono andati a mettere una croce davanti alla casa del tifoso rivale, di Bressanone, che aveva parlato troppo presto...

Redazione DDD Direttore responsabile

Sono andati a cercarlo sotto casa e poi hanno piazzato nel giardino alcune croci blucerchiate con il suo nome. E’ l’incredibile storia vissuta da un tifoso della Sampdoria di Bressanone messo nel mirino dalla tifoseria del Genoa.

Scintille da derby della Lanterna

Ma perchè in Alto Adige? Perchè il malcapitato parlò alla tv genovese Primo Canale un anno fa in occasione della retrocessione del Genoa in Serie B dopo la sconfitta subita proprio nel derby.

Parole ricordate da Bznews24.it: “Mi sono fatto centinaia di chilometri per venire ad esprimere il mio dolore per i cugini. Prossimo anno vi aspettiamo a Bolzano, io abito a Bressanone ma siamo lì. Vi aspettiamo: mi raccomando Bolzano-Bozen, non Trentino. Non sbagliate”.

Oggi, con il Genoa in A e la Samp in B, alcuni ultras rivali avrebbero ricavato tutte le informazioni necessarie per rintracciare l’altoatesino iniziando una ricerca sulla sua abitazione. La testimonianza: “Sono riusciti ad individuarla e hanno iniziato a telefonare alla mia vicina di casa. Una povera persona anziana. Le chiedevano se io abitassi di fianco a lei e quando avrebbero potuto trovarmi che avevano un pacco da consegnarmi. Continuamente”.