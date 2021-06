Il derby dell’irriverenza è di Genova: il Genoa come Gilberto Govi, la Samp come Beppe Grillo

Colpi bassi, veleni, imprevedibilità: è il derby di Genova, baby...

Prima di uno degli ultimi derby della Lanterna, Roberto Vecchioni era stato intervistato dal Secolo XIX e aveva descritto così le due anime calcistiche della Superba: "Se penso al modo comico di comunicare, i sampdoriani somigliano a Grillo, aperto, subito comprensibile; i genoani a Govi, più serioso, pungente, nascosto. Nella poesia, i genoani sono Montale, chiusi nella loro pensosità ma con quei varchi che lui cerca nella vita, pur non trovando sempre il bandolo della matassa, come la bussola impazzita della Casa dei Doganieri. I sampdoriani sono più precisi, quasi classici, misurati come il linguaggio a strofe di Caproni, livornese di nascita ma che diceva: “Mi sento genovese e voglio esserlo”. I sampdoriani somigliano alla riviera di Levante, più evidente, si nota subito; i genoani a quella di Ponente, segreta, immaginaria. Nel cielo i blucerchiati sono Saturno, elegante, luminoso; i rossoblù Urano, misterioso e solitario. Aristotele è sampdoriano, col suo concetto della vita ancorato alla realtà, i genoani sono più sognatori, idealisti quindi platonici. E la storia? I genoani hanno l’anima di Colombo, in parte Garibaldi, cercano cose anche introvabili; i sampdoriani sono di Mazzini e Paganini, sempre tifosi ma meno sognatori, più portati a programmare. Nella musica cito due liguri di adozione: lo stile di Paoli è sampdoriano, è il carpe diem, il tutto e subito, non crede nell’amore eterno ma va a prenderselo; Tenco è genoano, un po’ malinconico, aspetta che l’amore arrivi dal cielo. I genoani e sampdoriani che conosco sono così, ma tutti somigliano al mare anche se una delle due tifoserie, ma non dico chi, ha la barca più solida e l’altra un po’ traballante".