Il derby genovese a colpi di pennello: la scuola Gaslini diventa “blucerchiata”, botta e risposta?

Sempre tifosi e qualche volta imbianchini, i colori di Genoa e Sampdoria si contendono la città della Lanterna anche d'estate...

Non è la prima volta che il derby senza soste di Genova vede le tifoserie di Genoa e Samp impegnate in una battaglia a suon di tinteggiature e contro-tinteggiature su muri e scalinate in giro per mezza Genova. Il primo episodio risale alla notte tra martedì 15 e mercoledì 16 giugno, quando i tifosi della Sampdoria hanno dipinto di blucerchiato la scalinata Montaldo nel quartiere di Marassi. Quest'area era stata dipinta di rossoblù, scatenando gli scontri di via Foce del 25 febbraio.