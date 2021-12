Il derby genovese e i brividi del Pazzo Pazzini: “Dopo tanti anni…”

I tifosi blucerchiati non hanno dimenticato Giampaolo Pazzini: al derby grande accoglienza per lui, che oggi ricopre il ruolo di opinionista per Dazn.

Redazione DDD

Giampaolo Pazzini era allo stadio di Genova venerdì sera, per commentare il derby della Lanterna ed è stato accolto con grande entusiasmo dalla Gradinata Sud che gli ha dedicato lo storico coro "Ohi, ohi, ohi... dai Pazzini segna per noi".

L'ex attaccante blucerchiato ha salutato i tifosi dal rettangolo verde e ha poi voluto ringraziarli attraverso i propri social pubblicando il video del coro: "Tornare qui dopo così tanti anni anche se in una 'nuova veste' - ha scritto Pazzini - e ricevere ancora un'accoglienza del genere, mi ha davvero emozionato. Brividi, grazie". Come ricorda Genovatoday.it, Pazzini ha segnato 48 gol in 87 partite tra il 2009 e il 2011 con la maglia della Sampdoria.