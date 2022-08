Il Genoa svela la prima maglia di Castore

Esordio sia per lo sponsor tecnico che per il nuovo stemma

Nuova vita e nuova linfa per il Genoa - ai tempi unica squadra della fu Zena - che ha deciso di fare un restyling del logo societario e dare fiducia ad un nuovo sponsor tecnico: Castore.

Il main sponsor è - anch'esso - nuovo, Radio 105, e più in basso compare MSC Crociere (sponsorizzazione in linea con l'heritage marketing essendo Genova una delle Repubbliche Marinare che riporta la memoria alla battaglia della Meloria del 1284 contro Pisa). Dietro la maglietta è stata apposta una scritta emblematica: "Dall'inizio, per sempre". Dalla tradizione, all'innovazione tornando ai tempi che furono: la nuova vita del Genoa parte da qui.