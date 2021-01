Il Genoa va, Destro: “Dobbiamo lottare ogni domenica” – Ballardini: “Qui sento di più le responsabilità”

Si consolida il Genoa di Ballardini, mentre nonostante abbia fatto la partita a Marassi si sfaglia il Cagliari di Di Francesco

11 punti in 6 partite per Ballardini al Genoa. Sesta sconfitta consecutiva per Di Francesco al Cagliari. Con questi umori, le squadre sono tornate negli spogliatoi, subito dopo le dichiarazioni di Mattia Destro a DAZN: “Tre punti fondamentali, abbiamo fatto una grandissima partita, sofferto tanto. Sono partite che devi portare a casa in un modo o nell’altro. Il gol è una bellissima abitudine, l’importante è fornire prestazioni come quella di oggi. Le partite dimostrano compattezza e solidità, stiamo lottando e facendo quello che ci chiede il mister. Si tratta di un campionato equilibrato, si vede dalle partite. Bisogna lottare ogni domenica e fare più punti possibile”.

Le parole di Davide Ballardini a Sky Sport: "Conta solo quello che si fa in campo quotidianamente. L'amore che danno i tifosi si tramuta in senso di responsabilità. Da una parte tanto affetto, dall'altra senti responsabilità che qui avverti un po' di più. Stamattina i tifosi incitavano me, ma io volevo anche andare il prima possibile al campo. Il Cagliari non c'entra nulla con la classifica che ha. Oggi siamo partiti molto bene, poi siamo calati, il Cagliari sa gestire bene la palla e dopo aver sbagliato alcuni gol ci sta che loro ci potessero punire. Cose che ci stanno, loro hanno avuto due occasioni una nel primo e una nel secondo tempo. Destro? Oggi fa sempre la partita, è sempre dentro la partita, anche per aiutare i compagni, anche per difendere, anche per dare la giocata per andare in profondità, ce l'hai sempre. Se dai una mano sempre anche in fase difensiva, poi il premio arriva e lui fa anche gol".