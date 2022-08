Il ponte Morandi 4 anni dopo: la Samp “Genova non dimentica”, il Genoa immortala le due date…

Quattro anno fa, i capitani delle due squadre genovesi, Criscito e Quagliarella, erano in prima fila alle esequie delle vittime. Del resto spesso sui campi di calcio si fa il minuto di silenzio in segno di lutto, cosa che attorno a Marassi e in tutta la città è stata fatta anche oggi, osservando un minuto di silenzio pesante, di angoscia e di problemi irrisolti. "La città di Genova avrà per sempre questa data scolpita nella pietra", ha detto il sindaco Marco Bucci nel corso del suo intervento in cui ha espresso vicinanza ai parenti delle vittime. Per il governatore ligure, Giovanni Toti, "oggi è anche il giorno della rabbia perché quelle vittime non avrebbero dovuto essere vittime".