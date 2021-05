La “gita” di Walter Mazzarri a Genova: è volata a tre con Iachini e Giampaolo…

Il presidente Ferrero cerca allenatori e gli allenatori passano da Genova...

Il dopo Ranieri, alla Samp, non è solo Giampaolo. Ex per ex, c'è nè anche un altro...E' così che irrompe a sorpresa il nome di Walter Mazzarri per la panchina ancora vacante della Sampdoria. Il tecnico, che portò i blucerchiati sino alla finale di Coppa Italia nel 2009 poi persa contro la Lazio, ieri era infatti a Genova scatenando la curiosità dei tifosi sampdoriani.