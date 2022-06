La parata di Audero nel derby: il presidente Lanna sventola la bandiera davanti ai tifosi

Audero para e il presidente Lanna tiene alta la sua bandiera davanti alla platea della Federclubs sampdoriana...

Il presidente sampdoriano Marco Lanna e Gianni Panconi, in rappresentanza del CdA Blucerchiato, accompagnati da Sergio Tantillo, responsabile dei rapporti con la tifoseria, sono intervenuti all'assemblea della Federclubs, l'associazione dei Sampdoria clubs: "Ormai sogno Sampdoria. Vedremo che cosa succederà in questi mesi ma, ripeto, mi piacerebbe che la Sampdoria tornasse a essere al centro del villaggio, del tessuto sociale genovese. Che tornassero le vecchie tradizioni, le cene con i calciatori, le feste dei club…".

Dopo aver sventolato la bandiera della parata di Audero sul rigore di Criscito nel derby del 30 aprile scorso, i dirigenti hanno spiegato quale momento stia attraversando la società parlando anche del futuro del club: "Trattative per la cessione? Di alcune abbiamo notizia, non di tutte perché per un certo periodo avevamo deciso di stare un po' separati da Vidal. Adesso dentro ci sono soggetti che ritengo seri, ci auspichiamo che accelerino e che nei prossimi due mesi le cose possano incanalarsi bene".