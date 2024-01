La Riviera diventa “Rivea”: Sestri e Entella colorano il Centenario del derby del Tigullio

Un pareggio per entrambe le squadre ma soprattutto una vittoria per il Tigullio.

Proprio a Marassi è andato in scena il novantesimo derby del Tigullio. I corsari del Sestri Levante, padroni del Ferraris per un pomeriggio hanno occupato la curva Nord con bandiere rossoblu, con uno striscione grande così: “Da u 1919 a rivea semmu noiatri”, dal 1919 la Riviera siamo noi.

Incitamenti e sfottò non sono mancati in una giornata storica per i tifosi del Tigullio. Il primo derby risale alla stagione 1923/1924, ma le due squadre non si erano mai affrontate sul prestigioso campo genovese. Più di 3.700 persone hanno assistito alla sfida, numeri impressionanti per il calcio di provincia.