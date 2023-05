La Samp e il derby del trust: Ferrero-Radrizzani, la nuova docuserie…”genoana”…

Resta in stallo la trattativa per la cessione della Sampdoria. Eppure solo poche ore fa sembrava ormai fatta tra Massimo Ferrero e il ticket Radrizzani-Manfredi dopo l’accoglienza positiva dell’offerta di acquisto da parte del Cda blucerchiato e le banche creditrici. e invece da parte di Ferrero sarebbe arrivato un No ai due rappresentanti dei fondi Aser Group e Gestio Capital, come spiegano loro stessi in una nota: "L’offerta è stata respinta dalla precedente proprietà", spiegano Andrea Raddrizani e Matteo Manfredi che garantiscono di non volersi ancora tirare indietro, per quanto i tempi ormai siano sempre più stretti e la prospettiva del fallimento per il club si avvicini pericolosamente.