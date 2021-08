La Samp piange il cappellano dello Scudetto: l’addio a padre Mario Galli

Padre Mario Galli ci lascia, dopo aver gioito in estate per l'Europeo di Mancini e Vialli

"Tanti amici del mio quartiere o della mia generazione hanno avuto il piacere di conoscere padre Mario Galli, uomo colto, intelligentissimo, un sacerdote fuori dagli schemi e per questo amato e seguito, per la sua umanissima imperfezione. Quante battutacce toscane col mi' babbo e quante risate! E che bello che sia stato tu, come lui avrebbe voluto, a dargli l'ultimo saluto nella nostra chiesa, la Consolazione, dove siamo cresciuti e abbiamo gravitato noi di quegli anni. Ti saluto laicamente con un abbraccio e stasera farò un brindisi a te. Ciao Mario, con tanto affetto", quello di Ornella Gallotti è uno dei tanti post su Facebook dedicati a Padre Mario Galli nel giorno della sua scomparsa.