Ladri a Samp City: rubato denaro, ma non le maglie cimelio di Vialli e Mancini

Sgradita incursione notturna...

Samp City preso di mira dai ladri. La serratura della saracinesca dello store della squadra blucerchiata in via XX Settembre a Genova, è stata scassinata: i ladri sono entrati, ma è entrato in funzione l’allarme. Una volta nel negozio, i malviventi hanno rubato il denaro presente nel fondo cassa. Intonsi, in salvo, cimeli come le divise di Vialli e Mancini della Samp campione d’Italia 1990-91.