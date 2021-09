L’Alessandria ne fa 3 al Genoa in 20 minuti: poi segnano Criscito e Destro ma non basta…

Inizio shock per Ballardini al Moccagatta. Poi la reazione, ma vincono i grigi...

Alessandria-Genoa è un classico estivo. E ogni tanto può anche scapparci la sorpresa. Ieri infatti nell'amichevole giocata allo stadio Moccagatta a porte chiuse non hanno vinto i Grifoni, ma i Grigi neopromossi in serie B. Niente drammi, ma l’avvio del Genoa è stato imbarazzante, con tre gol alessandrini in venti minuti. E sul primo gol di Corazza c'è stato anche un errore di Maksimovic, prima della doppietta del 25enne Simone Palombi, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e da quest'anno all'Alessandria.