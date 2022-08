Lassù Oregina è blucerchiata, ma la bandiera del Genoa è tornata a Boccadasse: il derby dei colori

D'estate non si gioca a calcio in città, ma a Genova il calcio non manca mai. Canicola oltre i 30 gradi, eppure il derby della Lanterna resta anche sotto il solleone un miscuglio di colori e di sussurri. Genova è una città in cui le banchine del porto, i muri, le scalinate e gli scogli sanno e profumano di calcio.