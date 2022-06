Le mille emozioni del derby di Genova: le ha fotografate tutte Carolina…

E Carolina cliccava...

Se lo sono chiesti in molti, ma durante il tourbillon finale, la più fredda è stata Carolina Romei, la figlia di Antonio Romei. Lei ha fotografato in quegli attimi, come ricorda ClubDoria46.it, tutti ma proprio tutti: suo papà storico dirigente sampdoriano mentre abbraccia tutti, ma anche, Alberto Bosco, l’uomo dei numeri, in divisa ufficiale blucerchiata, mentre fuma una sigaretta dopo l’altra, Tra le autorità, neutrali, presente il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Liguria Giovanni Toti, accompagnato dal capo ufficio stampa Jessica Nicolini, figlia di Enrico, il Netzer di Quezzi.