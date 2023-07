L’icona Quagliarella e i derby vinti: così la Samp fra recente passato e immediato futuro

L'ex direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti è intervenuto ieri sera Liguria Calcio su Primocanale per fare un bilancio della sua lunga esperienza in blucerchiato: "La nuova proprietà ha salvato la società e ora sta facendo le prime mosse di mercato. Ha fatto una scelta ben precisa con Pirlo è un nome importante per la Serie B, ha fatto bene in Turchia e quindi avrà grandi motivazioni per fare bene anche in Italia".