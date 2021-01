Lo stadio del derby di Genova è il più antico d’Italia: 110 anni! Un monumento vicino alla Cajenna

Lo stadio Marassi di Genova è stato inaugurato il 22 gennaio del 1911. Un’occasione per riflettere, anche sul valore dello sport

Lo Stadio Marassi compie 110 anni. È stato inaugurato il 22 gennaio 1911. Alcuni anni prima era stato fondato, il 7 settembre 1893 presso il consolato britannico di Genova, il Genoa Cricket and Football Club, la società di calcio più antica in Italia. Lo scopo del sodalizio è diffondere la pratica del calcio e i valori dello sport. Nel 1911 la prima storica partita nel nuovo stadio, inaugurato con il nome di Campo di Via del Piano, viene giocata dalle formazioni di Genoa e Inter. Il nuovo terreno di gioco sorge non lontano dal torrente Bisagno ed è adiacente ad un altro campo sportivo, quello della Cajenna, dove gioca un’altra formazione genovese l’Andrea Doria. Oggi, come molti impianti nel mondo, anche lo stadio Marassi non è aperto agli spettatori durante le partite a causa della pandemia. Quello sportivo, in questa fase duramente segnata dall’emergenza sanitaria, è uno spettacolo soprattutto televisivo. Mancano cori, coreografie, applausi.