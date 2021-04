Luana non vede ma le sue canzoni ispirano il Genoa e i genoani

Ieri sera su Radio Zena è andata in onda una bellissima puntata dedicata a Luana Bucchieri, cantante genovese non vedente.

Continua Canfora: "In effetti siamo ancora qui. Cercando un modo, un sogno da rincorrere, per non cadere giù. Ci apprestiamo a chiudere il 14esimo anno consecutivo in serie A, cosa mai accaduta nel dopo guerra, con la concreta prospettiva di disputare il 15esimo, sospesi tra la soddisfazione per un risultato non scontato per il Genoa, ed il bisogno di qualcosa di più. Credo di poter dire che la nostra vita, anche di genoani, sia perennemente sospesa tra questi due sentimenti, da una parte la costante ricerca di qualcosa di più, dall’altra la consapevolezza di avere una vita da vivere e di cui poter godere… che non sono gloria, vittorie, lustrini… ma respirare, ascoltare, abbracciare, amare, cantare. E vedere… cosa che Luana non può fare. Ogni volta che parlo con lei, che sono davanti a lei e mi cerca con le mani per dirmi qualcosa, perché non può vedermi, ogni volta che ride di gusto e non vede il mio sguardo malinconico, mi sento piccolo, piccolo, immaturo, ingrato e stupido".